Sungurlu Sosyal Güvenlik Merkezi Mayıs’ta açılacak

AK Parti İl Başkan Yardımcıları Abdulkadir Karakuş, Mustafa Alagöz, İlçe Başkanı Metin Özsarı, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Gökhan Kalınsazoğlu, İlçe Kadın Kolları Başkanı Necla Kayretli, SGK İl Müdürü Ömer Tök, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Haşim Eğer’in de eşlik ettiği Ceylan, Kavuncu ve Ahlatcı ilk olarak Kaymakam Fatih Görmüş’ü makamında ziyaret ederek yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Milletvekili Ceylan, “Sayın Kaymakamımıza göreve geldiği günden bu yana ilçemiz halkı için yaptıkları çalışmalarından dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Birlikte ilçemiz için güzel hizmetlere imza atacağız” diye konuştu.

Milletvekili Kavuncu ve İl Başkanı Ahlatcı da Kaymakam Görmüş’e başarı diledi.

Milletvekili Ceylan ve beraberindeki heyet daha sonra spor salonunda polislik sınavlarına hazırlanan gençlerle biraraya gelerek sohbet etti.



ESNAF KEFALET VE TSO ZİYARETİ

AK Parti heyeti daha sonra Sungurlu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Alaattin Kayaer’i ziyaret etti.

Kayaer ile esnafın son durumu hakkında fikir alışverişinde bulunan heyet adına konuşan Milletvekili Ceylan; “Her zaman esnafımızın yanındayız. Yeni tip koronavirüs pandemisi sürecinde de esnafımızın yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz.” dedi.



Milletvekili Ceylan ve AK Parti heyeti daha sonra ise Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Behiç Akkaş’ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Ziyarette TSO’nun ve Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) gelişmesi için yapılan son çalışmaları anlatan Akkaş, ayrıca OSB’nin son durumu ve geleceğe dönük yatırım ve hazırlanan projeleri hakkında da bilgi verdi.

Milletvekili Ceylan da, “OSB için şu ana kadar 10 tane yatırımcımız var. Orasının doğalgaz sorunu var bunu da Kaymakam beyle birlikte inşallah çözeceğiz. Sungurlunun ekonomisi için elimizden geleni yapacağız.” ifadelerini kullandı.



SGK BİNASI İNCELENDİ

AK Parti heyeti daha sonra Kaymakam Fatih Görmüş, SGK İl Müdürü Ömer Tök ile Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Haşim Eğer ile birlikte ilçede yapımı devam eden Sosyal Güvenlik Merkezi’ne gelerek buradaki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Milletvekili Ceylan, Sungurlu Bahçelievler Mahallesi’nde yapımı süren Sosyal Güvenlik Merkezi’nin Mayıs’ta hizmete gireceğini, binanın Sungurlu ve Boğazkale İlçeleri ile 120 köyde 60 bin kişiye hizmet vereceğini vurguladı. Ceylan, SGK binasının bodrum katındaki su sorununun da çözüleceğini sözlerine ekledi.



(Volkan SINAYUÇ)

