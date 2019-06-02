“Sungurlu Şiirle, Şiir Sesimizle Güzel” Projesi’nin finali yapıldı

Kimi zaman neşeli kimi zaman hüzünlü anların yaşandığı programda öğrenciler seslendirdikleri şiirlerle dinleyenlerin gönüllerine dokundu. Beşeri aşktan ilahi aşka, anne sevgisinden, evlat sevgisine, bayrak sevgisinden vatan sevgisine değin birçok şiirin seslendirildiği dinletide programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit; “Biz çocuklarımızın yalnızca akademik başarılarına odaklanmıyoruz. Onların sosyal, sportif ve sanatsal anlamda çok yönlü gelişimleri bizim için esastır. Yıl boyu uyguladığımız pek çok projeyle öğrencilerimize duygu ve düşüncelerini sanatla ifade edebilecekleri ortamlar hazırladık. İnsan ruhu yaratılış itibariyle zarafetin yansımasıdır. Şiir de mısralardan gönüllere bu zarafetin somut halini gösterir. Teknolojik bir çağa ayak attığımız zamanda kendimizi dinleyemediğimiz, hep koşuşturmayla geçen bir dönemde kendimizi dinlediğimiz bir ortam gerçekten beni mutlu etti. Hayatın gündelik meşguliyetleri arasında bizlere bir tat, bir soluk katabilmek adına bu dinletide görev alan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Neşe Akalın'a okul idarecilerimize, öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Yolunuz nereye çıkarsa çıksın, şiirin ışığı yüreğinizi hep aydınlatsın” dedi.

Programın sonunda Eryiğit, projenin uygulanmasında emeği geçen öğretmenlere teşekkür belgesi vererek şiir okuyan öğrencileri ödüllendirdi.

(Haber Merkezi)