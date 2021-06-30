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Sungurlu Şehit Aileleri Derneği yönetiminden Şahiner’e ziyaret

Sungurlu Şehit Aileleri Derneği Başkanlığı görevine seçilen Seyfi Keyvanoğlu ve yeni yönetimi İlçe Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’i makamında ziyaret etti.

Sungurlu 30.06.2021, 22:39
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Sungurlu Şehit Aileleri Derneği yönetiminden Şahiner’e ziyaret

Şehit ailelerini hiçbir zaman yalnız bırakmayan Başkan Şahiner’e teşekkür eden Keyvanoğlu : “Gerek derneğimiz olsun, gerekse şehit ailelerimiz olsun bizleri hiçbir zaman hiçbir konuda yalnız bırakmadınız. Özel günlerde varlığınızı her zaman hissettirdiniz. Şahsım ve tüm şehit yakınlarımız adına size teşekkür etmek isterim. İnşallah bundan sonraki süreçte sizlerle daha çok irtibat halinde olacağız” dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Şahiner, yeni görevinde Seyfi Keyvanoğlu’na başarılar dileyerek, Sungurlu Belediyesi ve şahsı adına her konuda yanlarında olmaya devam edeceklerini ifade etti.
(Haber Merkezi)
 

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