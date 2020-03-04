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Sungurlu şehir parkına makyaj

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, İhsan Emralioğlu parkında incelemede bulundu. 

Sungurlu şehir parkına makyaj

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, İhsan Emralioğlu parkında incelemede bulundu. 

04 Mart 2020 Çarşamba 14:54
Sungurlu şehir parkına makyaj

Ağaç budama çalışmaları yapılan İhsan Emralioğlu (Şehir) parkında yerinde incelemeler de bulunan Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, “Şehir parkımızı Kent Parkımız gibi daha modern bir hale getirmek için gerekli çalışmaları başlayacağız. Atıl vaziyette bulunan yeri yıkıp, yerine modern ilçemize yakışır bir Nikah Salonu yapacağız. Işıklandırma sistemini yeniden yapacağız. Parktaki havuzu da gerekli tadilat çalışmalarını yapıp, daha modern bir hale getireceğiz” dedi. 
Parkta yapılan ağaç budama ile ilgili kısa konuşan Başkan Şahiner, ağaçlarımızı daha gençleştirmek ve bu sebeple de adeta parkı işgal eden Karga sürülerinden kurtulmuş olacağız dedi. 

(İHA)

Son Güncelleme: 04.03.2020 14:56
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