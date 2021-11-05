“Sungurlu özlemi çeken herkese kapımız açıktır”

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, farklı illerde yaşayan Sungurlulu kadınları ağırladı.

Başkan Şahiner, “Bugün belediyemizin davetiyle ilçemizde doğup büyüyen, şimdi Ankara'da ikamet eden Sungurlulu hanımefendileri ağırladık. Kapımız Sungurlu özlemi çeken tüm hemşehrilerimize sonuna kadar açıktır” dedi. (Haber Merkezi)

