“Sungurlu OSB’de kurulacak fabrikalarla işsizlik bitecek”

Göreve geldiği günden itibaren Sungurlu’nun büyüyüp, gelişmesi için gecesini gündüzüne katan TSO Başkanı Behiç Akkaş ve yönetimi, çalışmalarının meyvesini almaya başlıyorlar. Organize Sanayi Bölgesine yakında kurulacak fabrikalarla ilçenin kaderi değişecek.

“İNANDIK VE BAŞARDIK…”

“Sungurlu halkımıza buradan sesleniyorum; 2023 yılında işsizliği bitiriyoruz” diyen TSO Başkanı Behiç Akkaş, “Yıllardır işsizliğin, göçün, nüfus kaybının gerçeğini yaşadık. Sungurlu halkı olarak hikâyesini çok dinledik. ‘Çorum’un en büyük ilçesi’ unvanını dahi kaybettik. Ama yılmadan, usanmadan el birliğiyle çalışıp, (biz bu sorunu kökünden çözelim) dedik. İnandık ve başardık… Hem göç alacağız, hem işsizlik sorununu tamamen bitireceğiz. Sungurlu’muzun gelecek tarihine imza atıyoruz” dedi.

Çok yakında Sungurlu OSB’de mermi, fişek ve barut gibi çeşitli fabrikaların kurulacağının müjdesini veren Behiç Akkaş, çalışmak isteyenlerin başvuruda bulunmalarını istedi.

“BAŞVURULARDA TSO REFERANS OLACAK”

Firmaların internet sitelerine girerek müracaatların yapılabileceği gibi TSO’nun da referans olacağını vurgulayan Akkaş şöyle devam etti; “Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odasının kapıları sonuna kadar açık, hiç kimse tereddüt etmesin. Gerek Sungurlu’da ikamet eden, gerekse Sungurlu dışındaki hemşerilerimiz başvuruda bulunabilir. İş başvurularınızda sizlere referans olacağız. Bu vesile ile iş insanlarımıza personel konusunda kolaylık sağlamamız hususunda bizlere yardımcı olacaksınız. Bu memlekette işsiz, aşsız kimse kalmayana dek çalışmalarımıza devam edeceğiz. İşsizlik artık Sungurlu’nun kaderi değil!”

(Haber Merkezi)

