Sungurlu OSB'ye doğalgaz konusu görüşüldü

Milli Savunma Bakan Yardımcısı hemşehrimiz Muhsin Dere, MKE Genel Müdürü Yasin Akdere ve Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Behiç Akkaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı ziyaret etti.

Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, ziyaretle ilgili şunları paylaştı: “Sungurlu’muza yapılması planlanan sanayi yatırımları ile Sungurlu OSB’mizin doğalgaz bağlantısı ve ilave yatırımlar için gerekli izinler hususlarında Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank’ı ziyaret ettik.

Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Behiç Akkaş ve MKE Genel Müdürü Yasin Akdere ile birlikte, 16 yıl çeşitli kademelerinde görev yaptığım eski Bakanlığımda çok kıymetli Bakanımızın misafiri olmaktan ve kendilerine Sungurlu’muzun ve Çorum’un ihtiyaç ve taleplerini iletmekten son derece mutlu olduk.

Sayın Bakanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. İnşallah Sungurlu’muzda güzel yatırımlar yapılacak, OSB’mizin ihtiyaçları karşılanacak, ciddi iş imkanları oluşacak. Devletimiz var olsun. Allah’a hamdolsun.” (Haber Merkezi)

