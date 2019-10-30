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Sungurlu Öğretmenevi tadilata alındı

Çorum’un Sungurlu ilçesi Öğretmenevi’nde tadilat çalışması başlatıldı. 

Sungurlu Öğretmenevi tadilata alındı

Çorum’un Sungurlu ilçesi Öğretmenevi’nde tadilat çalışması başlatıldı. 

30 Ekim 2019 Çarşamba 15:57
Sungurlu Öğretmenevi tadilata alındı

İlçe Milli Eğitim Müdür vekili Mustafa Kadir Şahinoğlu Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulunu ziyaret etti. 
Ziyaret esnasında Öğretmenevi hakkında Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Ömer Tanrıkoloğlu'ndan bilgi alan Şahinoğlu, bakım onarım yapılan kat ve odalarda inceleme yaptı. 
Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu Müdürünün verdiği bilgide 2019 yılı itibariyle bakıma ihtiyaç duyulan 5 odanın banyo ve tuvaletleri 4 odanın bakımı yapılarak alçı ve sıva işlemleri yapılarak boyası yapıldı. Bunların haricinde 22 odanın yenilenerek misafirlerin hizmetine sunulduğunu belirterek 31 oda ve 4 deponun eskiyen kapıları ile otel kısmının 3. ve 4. Katları ile merdivenlerinde bu ay içerisinde yenileneceğini söyledi. 

(İHA)

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