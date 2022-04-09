Şahiner, “Çürümüş borular sürekli arıza veriyor ve halkımız mağdur oluyor. Artık sesimize ses verin ve verdiğiniz sözleri tutun. Sizlerden insanlık adına, hemşehrilerim adına ilçeme sahip çıkmanızı istiyorum” ifadesini kullandı.

Salman Köyü ana ishale hattında su borusu patladı ve Sungurlu susuz kaldı. Akşama kadar çalışmaların devam edeceğini söyleyen Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, ekiplerinin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Başkan Abdulkadir Şahiner, “İşte geldiğimiz nokta maalesef tam da burası. 8 yıldır vermiş olduğumuz mücadele için hiç bir Ak Partili milletvekilinden ya da devlet büyüklerinden destek göremedik. Sungurlu'muz 50-60 yıllık asbest borulardan geçen suları içmek zorunda değil. Çürümüş borular sürekli arıza veriyor ve halkımız mağdur oluyor. Artık sesimize ses verin ve verdiğiniz sözleri tutun. Sizlerden insanlık adına, hemşehrilerim adına ilçeme sahip çıkmanızı istiyorum. Sungurlu'nun kaderiyle daha fazla oynamayın” diye seslendi. (Haber Merkezi)