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Sungurlu'nun 10 dilim kavunu tezgahlarda yerini aldı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde hasadına başlanan meşhur 10 dilim kavunu tezgahlarda yerini almaya başladı. 

Sungurlu 24.07.2020, 11:26
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Sungurlu'nun 10 dilim kavunu tezgahlarda yerini aldı

İlçeye bağlı 106 köyün yaklaşık 80’ninde ekimi yapılan 10 dilim kavunun hasadına başlandı. 10 dilim kavun çeşidinin hasadının erken başlayıp erken bittiğini söyleyen üreticiler, bu sürecin 3 aylık bir zaman diliminde gerçekleştiğini belirttiler. Kavşut köyünde çiftçilik yapan Yunus Emre Uzunoğlu, bu yıl yaklaşık 150 dönüm araziye 10 dilim kavun ektiğini, şu ana kadar 2.5 ton kavun çıktığını, bir kısmının da olgunlaşmasını beklediğini söyledi. Hasadını yaptığı 10 dilim kavunları traktörü ile ilçe merkezinde kilosunu 2.5 TL’den sattığını belirten Uzunoğlu, bu cins kavunlar hem aroması hem de veriminin güzel olduğu için ektiğini söyledi. 

"Kavunun fiyatı ilk çıktığında 2 ila 2.5 lira" 
İlk kavun hasadının çıkıp tezgahlardaki yerini almasıyla birlikte fiyatının 2 ile 2.5 TL arasında değişiklik gösterdiğini vurgulayan Uzunoğlu, sezon sonuna doğru kavun bolluğunun olduğu zamanlarda bu fiyatların 1 TL’ye kadar düştüğünü söyledi. "Kavun yetiştiriciliğinin işçiliği çok zor" diyen Uzunoğlu, "Bizim en büyük sorunumuz domuzlar. 15 tane domuz 100 dönüm bir tarlaya girdiği zaman bir gecede bitirebiliyor. Bizler sabaha kadar domuz nöbeti tutmak zorunda kalıyoruz” diye konuştu. 
10 dilim kavunun ortalama 3-4 kilogram arasında geldiğini aktaran Uzunoğlu, “Hem görüntü hem de lezzet bakımından tüketiciler genellikle bu dönemde 10 dilim kavunu tercih ediyorlar” dedi. 
Uzunoğlu, gerek yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle, gerekse yaz tatili olması nedeniyle Sungurlulu olup başka illerde ikamet eden vatandaşların genellikle hediye olarak yaşadıkları şehirlere 10 dilim kavunu götürdüklerini sözlerine ekledi. 

#10 dilim kavun
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