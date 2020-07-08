“Sungurlu neden cezalandırılıyor”

Kanmış; “Öyle kepçenin yanına gidip poz vermekle, kum ve çamur almakla ıslah edilmiş olmuyor. Hani nerede zemin betonu, kenar perde duvarı, kaldırım ve yol çalışması, korkuluk demiri?” dedi.

“Çayın kumunu ve çamurunu almakla ‘Dereler ıslah edildi’ olmuyor” diye konuşan İYİ Parti Sungurlu İlçe Başkanı Kanmış, “O çalışmayı yağmur yağmadan önce Sungurlu Belediyesi zaten kendi imkanlarıyla yapmıştı. Islah çalışması Osmancık ve diğer ilçelerine yapacağınız ıslah çalışması gibi olacak. Hani nerde zemin betonu, kenar perde duvarı, kaldırım ve yol çalışması, korkuluk demiri” diye konuştu.

Sungurlu Fatih Mahallesi Malazgirt Caddesi üzerinde park halinde bulunan bir otomobilin kendi kendine hareket ederek korkulukları olmayan Diğ Çayı’na düştüğünü hatırlatan Dursun Kanmış, “İlla birinin canının yanması mı gerekiyor önlem alınması için! 2013 yılında ihalesi biten derelerin ıslah çalışması neden başlamadı? Yapmıyorsanız, yapamıyorsanız gelmeyin bu ilçeye. Devlet Su İşleri’nden ihalesi yapılmış, ödeneği ayrılmış bir projeyi 7 yıldır neden öteliyorsunuz ? İşi verecek yandaş mı bulamadınız, yoksa Sungurlu'da 2 dönem üst üste kaybedilen seçimden dolayı kuyruk acınız mı var ? Sungurlu'yu neden cezalandırıyorsunuz?

“BIRAKIN BU İŞLERİ”

Yapamıyorsanız, bu siyaseti faydalandıramıyorsanız Sungurlu'muzu iktidar nimetlerinden yapılması gereken işlere bari engel olmayın. İktidarın AKP İlçe Başkanı, İl Genel Meclis üyeleri, milletvekilleri bırakın bu işleri. Artık millet uyandı. Sizin Sungurlu'ya yaptığınız haksızlıkları görüyor, yakında hesabını soracağız.

“KORKUNUN FAYDASI YOK”

Ne yaparsanız yapın, ne düşünürseniz düşünün 2 dönemdir Sungurlu halkı yerel seçimlerde gereken cevabı verip, tokadı vurdu diyen Kanmış, ”Korkunun ecele faydası yok. Siz bu ilçeye derelerin ıslahında, İŞKUR üzerinden işçi dağılımında, Spor Bakanın açıkladığı 69.5 milyon TL’lik bütçenin içinde Sungurlu'ya ikilem içinde kaldık diyerek kuruş ayırmayan, siyasi zihniyete korkunun ecele faydası yok. Bu millet bize yetkiyi verdiği an size bunların hesabını soracağız” ifadelerini kullandı.

(Haber Merkezi)