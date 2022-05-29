Sungurlu MYO’da Açık Hava Sinema Günleri düzenlendi
Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksek Okulu öğrencileri “Açık Hava Sinema Günleri” ile yaz akşamının keyfini çıkardı.
Sungurlu 29.05.2022, 18:51
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Sungurlu MYO öğrencileri kampüs alanında düzenlenen “Açık Hava Sinema Günleri” ile yıldızların altında açık hava sinemasının keyfini yaşadı.
Farklı içerikli etkinlikler de oldukça keyifli vakit geçirdiklerini söyleyen öğrenciler HİTÜ yöneticilerine teşekkür ettiler.
(Haber Merkezi)
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