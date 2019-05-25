Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 13°
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
86072
ALTIN
251.212
DOLAR
6.0742
STERLİN
7.7308
EURO
6.8075

Sungurlu MYO'dan hastane ve anaokullarına akülü araba

Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ve Devlet Hastanesi’ne akülü araba verildi.

Sungurlu MYO'dan hastane ve anaokullarına akülü araba

Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ve Devlet Hastanesi’ne akülü araba verildi.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 00:20
Sungurlu MYO'dan hastane ve anaokullarına akülü araba

Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Gökhan Boduroğlu koordinatörlüğünde gerçekleştirilen sosyal sorumluluk "Oyuncaklarına Talibiz" projesi kapsamında ilçe merkezinde anaokullarında eğitim gören minik öğrencilerin trafik bilinci gelişmesi için ve Sungurlu Devlet Hastanesinde çocuk servisinde tedavi gören ve cerrahi ameliyatlara girecek çocuklar için projeye destek veren Salih Bildirici tarafından akülü araba bağışında bulundular.

Akülü arabaların teslim töreni İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı. Gerçekleştirilen teslim törenine Kaymakam Mitat Gözen, Cumhuriyet Başsavcısı Emrah Özge Yelken, MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ömür Demirer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit, Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Fatma Özak Batıbay ve kurum müdürleri katıldı.

Sungurlu Kaymakamı Mitat Gözen, Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu tarafından ilçedeki anaokullarına ve Devlet Hastanesine verilen akülü araçlar için teşekkür ederek, güzel bir sosyal sorumluluk davranışı olduğunu söyledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit ve Başhekim Uzm Dr. Fatma Özak Batıbay, Meslek Yüksekokulu tarafından verilen akülü araçların çocuklar için çok faydalı olacağını belirterek, "Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunarız" dediler.

(İHA)

İlgili Haberler
Minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Minik öğrenciler halı dokuyor
Minik öğrenciler halı dokuyor
Sungurlu’da geleneksel çocuk oyunları canlandırılıyor
Sungurlu’da geleneksel çocuk oyunları canlandırılıyor

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim