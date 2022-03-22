Sungurlu MYO'da kadına şiddet konulu konferans
Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksek Okulu’da, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi konulu konferans düzenlendi.
Sungurlu 22.03.2022, 19:28
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Meslek Yüksek Okulu konferans salonunda düzenlenen konferansa çok sayıda akademik ve idari personel ile birlikte öğrenciler katıldı.
Konferansta Sungurlu Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünde görev yapan Sosyal Çalışmacı Sibel Beldek ve Sosyolog Zülbiye Mandıralıoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki çalışmaları farklı yönleri ile ele aldı. Yoğun ilgi gören programda, katılımcılar tarafından merak edilen sorulara cevap verildi.
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