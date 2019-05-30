Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
90012
ALTIN
243.622
DOLAR
5.8818
STERLİN
7.4155
EURO
6.5499

Sungurlu MYO'da "Çocukta Davranış Geliştirme" semineri

Hitit Üniversitesi Sungurlu MYO Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri, “Topluma Hizmet Uygulamaları” dersi kapsamında "Okul Öncesi Dönemde" çocuğu olan aileler için etkinlik düzenledi. 

Sungurlu MYO'da "Çocukta Davranış Geliştirme" semineri

Hitit Üniversitesi Sungurlu MYO Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri, “Topluma Hizmet Uygulamaları” dersi kapsamında "Okul Öncesi Dönemde" çocuğu olan aileler için etkinlik düzenledi. 

30 Mayıs 2019 Perşembe 19:29
Sungurlu MYO'da "Çocukta Davranış Geliştirme" semineri

Etkinlikte konuşmacı olarak yer alan Öğr.Gör Özlem Bal “Çocukta Davranış Geliştirme” konusunda bilgi verdi. Bal, erken çocukluk döneminin çocuğun kişiliğini belirleyen en önemli dönem olması nedeniyle, bu dönemde davranışlarının düzenlemesinin hem çocuğun, hem ailenin yaşantısını düzenleyeceğini söyledi. 
Sorunlu davranışlar ortaya çıkmadan önce kuralların belirlenmesi, bu kuralların çocukları gelişim düzeyine uygun olması, çocukla birlikte belirlenmesi, az sayıda olması, kurallara uymadığında ne olacağı hakkında bilgilendirilmeleri gerektiğini dile getiren Bal, çocuklar, sorunlu davranış sergilediklerinde kişiliklerinin değil, davranışlarının eleştirilmesi gerektiğini, fiziksel sözel şiddet içerikli cezaların onlara davranışın doğrusunu öğretmediğini, davranışı karşısında şiddete maruz kalan çocuğun, yalnızca yaptığının bedelini ödediği düşüncesine kapıldığını belirtti. 

İlgili Haberler
Sungurlu'da "Sıfır Atık Projesi" çalışmaları
Sungurlu'da "Sıfır Atık Projesi" çalışmaları
Motosiklet sürücüsü yaralandı
Motosiklet sürücüsü yaralandı
İneğin çarptığı genç hayatını kaybetti
İneğin çarptığı genç hayatını kaybetti

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim