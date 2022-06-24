Sungurlu Müftüsü Köksal’ın tayini Antalya Serik’e çıktı

İlçe Müftüsü İbrahim Köksal'ın Serik İlçe Müftülüğü görevine ve İlçe Müftülüğü Personel Şefi Yaşar Yıldırım’ın ise Çorum İl Müftülüğü'ne tayinleri çıkması nedeniyle ilçede lveda yemeği düzenlendi.

Sungurlu Nostalji Restaurant'ta düzenlenen yemeğe Sungurlu İlçe Kaymakamı Fatih Görmüş, Kaymakam Refiki Ramazan Saka ve müftülük personeli katıldı.

Kaymakam Görmüş, Müftü İbrahim Köksal ve müftülük personel şefi Yaşar Yıldırım'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek plaket ve başarı belgesi takdim etti.

(Haber Merkezi)

