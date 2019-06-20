Sungurlu Mavi Ocak düğün salonları ile hizmete başladı

Mavi Ocak Düğün Salonlarının tüm organizasyonlarını yapacak olan Osmanlı Organizasyon yöneticilerinden Mehmet Akif Abanuzoğlu tüm Çorumlulara hizmet verecek olan tesislerinde yenilikleri sürdüreceklerini bildirdi.

Osmanlı Organizasyon olarak 2016 yılında çıktıkları yolda ilçe halkının desteğini gördüklerini söyleyen Abanuzoğlu, “İlçede eksikliğini hissettiğiniz açık hava salon ihtiyacını sizlerle paylaşarak talebinize karşılık vermeye çalıştık. Bugün itibariyle uzun yıllardır ilçenin ülke genelinde tanıtılması yönünde büyük çaba sarf eden ve her zaman yenilikleriyle adından söz ettiren Mavi Ocak Turistik Tesisleri ile güç birliği yaparak değerli hemşehrilerimize en kaliteli hizmeti sunmak için Mavi Ocak Düğün Salonları ile sezona başlıyoruz. Mavi Ocak Düğün salonları Kırbahçesi, Havuz Başı ve Açık Hava Teras Salonu olarak hizmet verecektir. Havuz Başı 400 kişi, Kır Bahçesi 600 kişi ve Teras Salonu ise 350 kişiye aynı anda düğün, nişan, sünnet ve özel günlerde hizmet verecektir” dedi.

Çorum’un tanınmış şahsiyetlerinden Mavi Ocak Tesisleri sahibi Mustafa Mavi de salonlar ile birlikte ilçedeki önemli bir eksikliğin daha giderilmesine katkı sağlamaktan mutlu olduklarını vurguladı.

(Haber Merkezi)