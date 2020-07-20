Sungurlu KYK yurdu iki yıl sonra yola kavuşuyor

İki yıldır düzgün bir yolu olmadığı için öğrenciler ve ziyaretçiler tarafından büyük sıkıntı yaşanan yolun yapımına başladı. Çorum Valiliği İl Özel İdaresi tarafından bugün itibariyle çalışmalara start verilirken, tatlı su alanından yurdun önüne kadar kilit taşı ve kaldırım çalışmalarının yapılacağı aynı zamanda YEDAŞ ekipleri tarafından aydınlatma çalışmalarının da bir ay içerisinde tamamlanacağı öğrenildi.

(Haber Merkezi)