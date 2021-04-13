Sungurlu Kırankışla Barajı’na başlanıyor

AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Sungurlu Kırankışla Barajı için 5 milyon TL ödenek ayrıldığını ve kısa süre içerisinde şantiyenin kurulup çalışmalara başlanacağını açıkladı.

Milletvekili Ceylan ve beraberindeki heyet Sungurlu Ticaret Borsası’nı ziyaret etti. Ceylan, burada yaptığı konuşmada Kırankışla Barajı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Barajın yapım işinin gecikmesinin kendilerinden kaynaklanmadığını ifade eden Milletvekili Ceylan, burada arazisi olan vatandaşların mahkeme süreçleri ile ilgili olduğunu belirtti.



Barajın tamamlandığında yaklaşık 30 bin dekarlık arazinin sulanabileceğini vurgulayan Ahmet Sami Ceylan şunları kaydetti, “Sungurlu bizim için önemli ilçelerden bir tanesi, bizim muhabbetimiz geçmişe dayanıyor. Baraj için 5 milyon TL ödenek ayrıldı ve müteahhit firma çalışmalarına başlayacak. Çiftçinin tarlaya suyu götürdüğü zaman hem ürün kalitesi hem de verim bakımından arazi şartlarına göre ürün artışı oluyor. Buda çiftçimizin kazanmasını sağlıyor. Çiftçimiz kazandığında da tüm Sungurluya hareket sağlıyor ticari anlamda. Ayrıca Sarıcalar Barajımızın çalışmalarını başlattık. Bu baraj ile yaklaşık 80 bin dönümlük bir araziyi de sulayacağız. Hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

Ziyaret sırasında Borsa Başkanı Mustafa Kürbüz, talep ve isteklerini dile getirerek, Ceylan ve beraberindekilere Borsa hakkında bilgiler verdi.

(Volkan SINAYUÇ)

