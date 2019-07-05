Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 19°
az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
99635
ALTIN
253.310
DOLAR
5.6173
STERLİN
7.0460
EURO
6.3041

Sungurlu kent konseyi yönetimi belirlendi

Sungurlu Kent Konseyi’nin yeni yönetimi, gerçekleştirilen seçimde belirlendi. Sungurlu Kent Konseyi Başkanlığı’na Fatih Bahtiyar seçildi. 

Sungurlu kent konseyi yönetimi belirlendi

Sungurlu Kent Konseyi’nin yeni yönetimi, gerçekleştirilen seçimde belirlendi. Sungurlu Kent Konseyi Başkanlığı’na Fatih Bahtiyar seçildi. 

05 Temmuz 2019 Cuma 20:34
Sungurlu kent konseyi yönetimi belirlendi

Sungurlu Belediyesi Kültür Merkezi’nde yapılan Kent Konseyi Genel Kurulu’na Belediye Başkan Yardımcısı Bahri Sezen, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar, sendika temsilcileri ve serbest meslek sahiplerinden temsilciler katıldı. 
Fatih Bahtiyar’ın başkanlığa seçildiği toplantının seçim sonucunda yürütme kurulu şu isimlerden oluştu: "Atilla Özten, Adil Uzar, Dursun Kanmış, Ramazan Kayretli, Osman Erzurum, Hacı Ali Güneşligün, Sultan Uzar, Rukiye Tütüncüoğlu ve Kazım Pugur" 

İlgili Haberler
Vali Çiftçi Sungurlu’da fabrikaları gezdi
Vali Çiftçi Sungurlu’da fabrikaları gezdi
Sungurlu Kadın Kooperatifi Antalya’da fuara katıldı
Sungurlu Kadın Kooperatifi Antalya’da fuara katıldı
Gençlerden Korkmaz’a ziyaret
Gençlerden Korkmaz’a ziyaret
Sungurlu’da iki deprem
Sungurlu’da iki deprem
“Sungurlu gözbebeğimiz”
“Sungurlu gözbebeğimiz”
Otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı
Otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim