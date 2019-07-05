Sungurlu kent konseyi yönetimi belirlendi

Sungurlu Belediyesi Kültür Merkezi’nde yapılan Kent Konseyi Genel Kurulu’na Belediye Başkan Yardımcısı Bahri Sezen, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar, sendika temsilcileri ve serbest meslek sahiplerinden temsilciler katıldı.

Fatih Bahtiyar’ın başkanlığa seçildiği toplantının seçim sonucunda yürütme kurulu şu isimlerden oluştu: "Atilla Özten, Adil Uzar, Dursun Kanmış, Ramazan Kayretli, Osman Erzurum, Hacı Ali Güneşligün, Sultan Uzar, Rukiye Tütüncüoğlu ve Kazım Pugur"