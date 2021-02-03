Son Dakika

Sungurlu Kaymakamı Görmüş uygulama noktasını denetledi

Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş, polis uygulama noktasında gerçekleştirilen çalışmaları denetledi.

Sungurlu 03.02.2021, 00:03
9
Sungurlu Kaymakamı Görmüş uygulama noktasını denetledi

Kaymakam Fatih Görmüş, Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Çankırı yolu üzerinde yapılan yol denetim uygulamasını denetleyerek, incelemelerde bulundu.

İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam’ın da hazır bulunduğu denetimlerde, Kaymakam Fatih Görmüş, görevli personele teşekkür ederek, görevlerinde başarılar diledi. (İHA)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
açık
banner303
banner364
Namaz Vakti 03 Şubat 2021
İmsak 06:16
Güneş 07:42
Öğle 12:59
İkindi 15:41
Akşam 18:06
Yatsı 19:27

Gelişmelerden Haberdar Olun

@