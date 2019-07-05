Sungurlu Kadın Kooperatifi Antalya’da fuara katıldı

Bu yıl 2'ncisi düzenlenen festivale ülkenin dört bir yanında kadınların kurup yönettiği 54 kooperatif katılıyor. Festival için Antalya’da buluşan kadın kooperatifleri, kent meydanında açtıkları stantlarda el emeği, göz nuru ürünlerini tanıtırken satışını da gerçekleştiriyor.

Sungurlu Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin yöresel ürünleri de, festivalde sergilenmeye başladı. Sungurlu’yu ve Çorum’u temsilen katılan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından oluşturulan Sevgisun Unlu Mamulleri de stant açtıkları festivalde, ilçenin yöresel köftesi, katmer, mantı, erişte, tarhana ve gözleme gibi ürünlerle ilçenin tanıtımına büyük katkı sağlıyorlar.

Kooperatif Başkanı Havva Özata, kurulan kooperatifle ilçede kadınların yöresel ürünler yaptığını, bu ürünleri de festival ve fuarlarda tanıttıklarını söyledi. Özata, ilçenin yöresel ürünlerini Antalya’da açılan, ‘Kadın Kooperatifleri Festivali’nde tanıttıklarını kaydetti.

Stantlarında sergiledikleri ürünlerin tamamen organik olduğunun altını çizen Özata, “Çorum ve Sungurlu’da ilk olma özelliğine sahip kooperatifimiz adını kısa sürede duyurdu. Kooperatifimizin ve markamızın Sungurlumuza katkısı olsun diye çalışıyoruz. Bu nedenle de Antalya’da da standımızı açtık. Kadınlar tarafından kurulmuş olma özelliğimiz nedeniyle de iyi bir örnek oluşturuyoruz. Ürünlerimizin tamamında Sungurlu’nun emeği var. Ham maddelerimiz Sungurlu’dan, üretim yerimiz Sungurlu’da, üretim yapan arkadaşlarımız Sungurlulu. Bu nedenle gururlu ve mutluyuz.” ifadelerini kullandı.

Başkan Özata, bu tür etkinliklere katılarak her zaman Sungurlu’nun adını duyuracaklarını sözlerine ekledi.

(Haber Merkezi)