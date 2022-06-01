Sungurlu İYİ Parti’den üye seferberliği

İYİ Parti'nin her geçen gün gücüne güç kattığını söyleyen İYİ Parti Sungurlu İlçe Başkanı Hakan Tekercioğlu, Sungurlu'da üye çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini, tüm Sungurluları İYİ Partiye üye olmaya davet etti.

Tekercioğlu, “Bizler ilk önce Ailemize ve milletimize söz verdik. Haksızlığı ortadan kaldıracağız, adaleti tesis edeceğiz, fakirin fukaranın hakkını koruyan bir anlayışla çalışacağız. Ayrıştırma iklimini değiştirip kardeşlik hukukunu yeniden hissedeceğiz. Her bir arkadaşımızla el ele vererek birlik ve beraberlik içerisinde ilk önce kendi ilçemizin, ilimizin ve tabi ki ülkemizin kutlu geleceğini hep beraber inşa edeceğiz. İnanıyorum ki cenabı Allah bize bunu nasip edecek” dedi.

(Uğur GÖRKEM)

