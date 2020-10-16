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Sungurlu İlçe Sağlık Müdürlüğü yeni binasında hizmete başladı

Sungurlu İlçe Sağlık Müdürlüğü yeni yapılan binasına taşınarak hizmet vermeye başladı.

Sungurlu 16.10.2020, 19:25
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Sungurlu İlçe Sağlık Müdürlüğü yeni binasında hizmete başladı

Kaymakam Fatih Görmüş, yeni yapılan binasına taşının İlçe Sağlık Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Binada incelemelerde bulunan Kaymakam Görmüş, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Uğur Gül'den bilgi aldı.

Ziyarette Kaymakam Görmüş’e, Kaymakam Refiki Muhammed Raşit Kurt eşlik etti.

İlçe Sağlık Müdürlüğü binasında 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunu hizmet verecek.(Haber Merkezi)

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