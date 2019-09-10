Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürü’nden okul ziyaretleri

Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kadir Şahinoğlu ile birlikte Şube Müdürleri Neşe Akalın, Yalçın Akkaya, 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk günü Fevzi Çakmak İlkokulu bayrak törenine katılarak okulu ziyaret etti.

Şahinoğlu, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmasında, “Geleceğimizin teminatı olan kıymetli öğrencilerimiz, bizim en öncelikli konumuz, sizin en iyi şekilde eğitim görmenizi ve geleceğe en iyi şekilde hazırlanmanızı sağlamaktır. Uzun bir tatilin ardından bu gün okullar açıldı. Siz sevgili öğrencilerimizde görüyorum ki okula gelmenin heyecanı, mutluluğu gözlerinizden belli oluyor. 2019-2020 eğitim-öğretim yılında sizlere sağlıklı, mutlu ve başarılı bir eğitim öğretim yılı diliyorum” dedi.

Milli Eğitim Müdürü daha sonra 1. sınıfları sınıflarında ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kadir Şahinoğlu, “Yeni eğitim öğretim yılının sağlık, mutluluk ve huzurla çalışacağımız bir yıl olmasını temenni ediyorum” diyerek sözlerine son verdi. (Haber Merkezi)