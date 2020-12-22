“Sungurlu için her şey çok güzel olacak”
Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, “Sungurlu'muzun menfaatleri için çalmadığımız kapı kalmayacak. Her şey çok güzel olacak” dedi.
Sungurlu 22.12.2020, 19:45
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Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu, daha sonra ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı ziyaret eden Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, şimdi de Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’i ziyaret etti.
Başkan Şahiner, Sungurlu’nun sorunları ve taleplerini Zeydan Karalar’a ileterek, istişarelerde bulundu. Şahiner’in bir sonraki ziyaret durağı ise Mersin oldu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret eden Şahiner, taleplerini ileterek görüş alışverişinde bulundu.
(Haber Merkezi)
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