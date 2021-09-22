Sungurlu heyetinden ziyaret

CHP Sungurlu İlçe Başkanı Ali Erayhan, Sungurlu İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Abidin Sözeyataroğlu ve önceki dönem Sungurlu Arifegazili Belediye Başkanı İsmet Uzan, CHP İl Başkanlığı’nı ziyaret etti.

İl Başkanı Mehmet Tahtasız, İl Başkan Yardımcısı Duran Arslan ve İl Muhasibi Nevzat Biçer ile bir süre sohbet eden Sungurlu heyeti, parti çalışmaları ve ilçenin temel sorunları konusunda bilgi verdi.

İl Başkanı Mehmet Tahtasız, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Sungurlu İlçe Başkanı Ali Erayhan ve beraberindekilere teşekkür etti. (Haber Merkezi)

