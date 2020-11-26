Sungurlu HEM'de sedef kakma eğitmeni yetiştirilecek

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın bölgedeki merkezi kamu kurumlarının güçlendirilmesi, sivil toplumun ve özel kesimin güçlendirilmesi, yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek diğer faaliyetlerin desteklenmesi amacıyla başlattığı 2020 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında IV. Dönem " Sedef Kakma Sanatı Eğitmen Eğitimi" projesiyle başvuruda bulunan Sungurlu Halk Eğitimi Merkezi ajans tarafından desteklenmeye hak kazanan kurumlar arasında yerini aldı.

Yapılan açıklamada, ”Salı günü sözleşme imza töreni düzenlenen program sayesinde kurumumuzda görev yapan kadrolu ve usta öğreticilere kültürel tarihimizde önemli bir yeri olan Sedef Kakma Sanatı ile ilgili teknik bilgi ve stratejileri bir metodoloji içerisinde tanıtmak, Sedef Kakma Sanatı Eğitiminin sahada işleniş şekliyle ilgili yöntem ve yaklaşımları sunmak ve tartışmak, katılımcıların estetik bakış açısı, sentez yeteneği, strateji oluşturma, planlama ve organizasyon becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlamak amaçlanmaktadır” dendi.