“Sungurlu halkının huzurunu bozmaya kimsenin hakkı yok”

Sungurlu Mesire Kafede yapılan toplantıya Belediye Başkanı Şahiner ile birlikte hayırsever işadamı Rafet Bekmezci, Belediye meclis üyeleri, İl genel meclis üyesi ve İYİ Parti ilçe teşkilatında çeşitli kademelerinde görev alanlar vatandaşlar katıldı.

Pandemi denen illetin ülkemizin başına bela olduğunu, son 1.5 senenin zor geçtiğini belirterek bu süreçte birbirimizden koptuğumu ve uzaklaştığımızı söyleyen Şahiner, “Birbirimizi özledik ve dedik ki artık dostlarımızla bir araya gelelim. Sizlerde bizleri kırmayıp davetimizi geri çevirmediniz” dedi.

Belediye olarak hiçbir zaman çalışmalarından hız kesmediklerini belirten Başkan Şahiner, “Devlet daha maske dağıtamazken biz belediye olarak tüm Sungurlu halkına, onu bırakın diğer çevre ilçelere maske yardımında bulunduk. Ekiplerimiz bir fiil çalışmaya devam etti. Zaman zaman ekiplerimizden koranavirüse yakalananlar olsa da, gece gündüz demeden ilçeye hizmet etmekten geri durmadık” dedi.

“8 BİN AİLEYE GIDA YARDIMI YAPTIK”

Abdulkadir Şahiner konuşmasına şöyle devam etti; “Her zaman dediğimiz şu, Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Aramıza fitne, fesat, şeytanlık girmesin. Bu süreçte belediye olarak 8 bin aileye, bizzat kapılarına giderek gıda yarımında bulunduk. Bu süreçte en büyük desteği Sungurlu hemşehrilerimiz verdi. İstanbul’a bir haber yolladık. Dedik ki hemşehrilerimize bu konuda destek olun. İnanın belediyemizin bütçesinden bir kuruş çıkmadan 8 bin koliyi işadamlarımız desteği ile kimseyi ayırt etmeden, kim talepte bulunduysa ekiplerimiz kapılarına ulaştırdı”

“FİTNE VE FESAT SUNGURLU’DA KOL GEZİYOR”

Birlik beraberliklerinin daim olmasını dileyen Şahiner; “Ben her zaman şunu söyledim. Fitne, fesat Sungurlu’da kol geziyor. Biz yaşanabilir bir Sungurlu istiyoruz. Bunu da sizlerin desteği ile yapacağız. Sungurlu’nun huzurunu kimsenin bozmaya hakkı yok. Belediyemiz hakkında olmadık kelimeler çıkarıyorlar ve utançlarından kafalarını kaldıramıyorlar. Bizi, her zaman bu belediye çalışamasın, bu belediye hizmet edemesinle ölçmeye çalıştılar. Sizlerin desteği, bize en büyük güç oldu” diye konuştu.

“BÜYÜK BİR AİLEYİZ”

“Sizler yanımızda olduğunuz sürece bizim başaramayacağımız hiçbir şey olamaz” diyerek sözlerini sürdüren Şahiner, “Her zaman alnımız ak gezdik. Allah bizi utandıracağımız işlerden uzak tutsun. Bir gün sizin kafanızı biz yere eğdirirsek, o zaman biz adam değiliz. Makam, mevki hepsi gelip geçici. Biz her şeyden önce arkadaşız, dostuz. Biz büyük bir aileyiz” ifadelerini kullandı.

(Haber Merkezi)