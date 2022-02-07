“Sungurlu halen nüfusuyla Çorum’un en büyük ilçesi”

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Osmancık ilçe merkezi nüfusu 30 bin 781, Sungurlu ilçe merkezi nüfusu 30 bin 456 olarak açıklanmıştı. Açıklanan verilere göre İlçe merkez nüfusu bakımından Osmancık, Çorum’un en büyük ilçesi olarak gösterilmişti.

Sungurlu’ya bağlı Çiftlik Köyü, 2020 yılının Eylül ayında yapılan referandumla ilçe merkezine bağlandı. TÜİK, 2021 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Çiftlik Köyü ilçeye bağlı mahalle değil köy olarak değerlendirdi.

Çiftlik’in mahalle olarak ilçe merkezine eklediğinde Sungurlu’nun merkez nüfusunun 32 bin 69 olduğunu söyleyen Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, “Genel nüfus bakımından da 48 bin 028 kişi ile Sungurlu, nüfus bakımından Çorum’un en büyük ilçesi” olduğunu ifade etti.

Çiftlikköy Mahalle Muhtarı Taki Sertkaya da 2020 Eylül ayında yapılan referandumda 132 evet, 38 hayır oyu çıktığını, halkın büyük çoğunluğunun isteği ile köyün ilçe merkezine mahalle olduğunu söyledi. Yasal sürecin tamamlanarak köyün resmen ilçe merkezine mahalle olduğunu vurgulayan Muhtar Sertkaya, Özel İdare ile hiçbir bağının kalmadığını tüm iş ve işlemlerini belediye ile gerçekleştirdiğini söyledi.

(Haber Merkezi)

