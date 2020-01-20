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Sungurlu güne karla uyandı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde vatandaşlar yeni güne kar sürprizi ile uyandı. 

Sungurlu güne karla uyandı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde vatandaşlar yeni güne kar sürprizi ile uyandı. 

20 Ocak 2020 Pazartesi 16:23
Sungurlu güne karla uyandı

Ülke genelinde hafta sonu itibariyle soğuyan hava, bazı bölgelerde etkisini sürdürüyor. Uzun süredir Sungurlu'da beklenen kar yağışı, sabah itibariyle başladı. Sabah uyanan vatandaşlar, pek çok yerin beyaz örtü ile kaplandığını gördü. Kar yağışının gün boyu devam etmesi bekleniyor. 
Sungurlu Belediyesinden kar mesaisi 
Kış aylarının gelmesiyle hazır konumda bekleyen Sungurlu Belediyesi ekipleri, kar yağışının başlamasıyla vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, "Vatandaşlarımızın rahat bir kış geçirmesi için yolların açık tutulması ve kar temizleme çalışmaları için teyakkuzda olmaya devam edeceğiz" dedi. 

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