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“Sungurlu gözbebeğimiz”

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner beraberinde İYİ Parti İlçe Başkanı Fazlı Koçak, Belediye Başkan yardımcıları, İl Genel Meclis Üyesi Ercan Şahin, Belediye Meclis Üyeleri, Kadın Kolları Teşkilatı ve İlçe teşkilatından bir heyetle İYİ Parti Genel Merkezi’ne ziyarette bulundu.

“Sungurlu gözbebeğimiz”

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner beraberinde İYİ Parti İlçe Başkanı Fazlı Koçak, Belediye Başkan yardımcıları, İl Genel Meclis Üyesi Ercan Şahin, Belediye Meclis Üyeleri, Kadın Kolları Teşkilatı ve İlçe teşkilatından bir heyetle İYİ Parti Genel Merkezi’ne ziyarette bulundu.

04 Temmuz 2019 Perşembe 20:16
“Sungurlu gözbebeğimiz”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret eden heyet son günlerde hakkında açıldığı belirtilen soruşturma konusunda destek vermek üzere bu ziyaretin yapıldığını dile getirdiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden İYİ Parti Genel Başkanı Akşener “Kadir başkanım abimin kardeşi olur. Abimde ticaret odası başkanıydı. Abim gidince kardeşi kaldı. Yeri bu yüzden apayrıdır. Seçtiniz, seçtirdiniz. Hepinizden Allah razı olsun. Zor bir yolculuktan çıktınız geldiniz tekrar teşekkür ediyorum. Sungurlu bizim göz bebeğimizdir. Onun için yapılacak yatırımların takipçisi olacağız. “ diye konuştu.

Sungurlu Belediye Başkanı Şahiner ise “Sayın Genel Başkanımız Meral hanımı bugün ziyaret ederek destekleri ve dik duruşu için teşekkür etmek istedik. Kendisini iyi ki var ve iyi ki bizimle. Destekleriyle Sungurlumuz için çok işler başaracağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)

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