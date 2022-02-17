Sungurlu devlet hastanesi'nde acil durum tatbikatı yapıldı
Sungurlu Devlet Hastanesi'nde, acil durum ve afetlere hazırlıklı olmak için planlı tatbikat yapıldı.
Sungurlu 17.02.2022, 19:29
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Hastane yönetiminden konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, "Acil durum ve afetlere hazırlıklı olmak, çalışanlarda farklılık oluşturabilmek amacıyla HAP Başkanı Uzm. Dr. İbrahim Adalı yönetiminde saha tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta yangın ve tahliye konusu işlendi. Tatbikat kapsamında hastanenin birinci katında meydana gelen olay neticesinde olay yönetim merkezinde; Operasyon Şefi, Planlama Şefi, Kurumlar arası Koordinasyon Sorumlusu, İş Güvenliği Sorumlusu, Lojistik Şefi Güvenlik Şefi ve HAP Sekretaryası ile bir araya gelerek meydana gelen yangın olayına gerekli müdahalelerin yapılması sağlanmıştır" denildi.
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