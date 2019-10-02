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Sungurlu Devlet Hastanesi ‘dijital hastane’ unvanı aldı

Sungurlu Devlet Hastanesi 7 Ağustos 2019 tarihinde HIMSS Avrupa ve Medipol Üniversitesi iş birliğiyle yapılan, yerinde gözlem ve değerlendirme sonucunda, Dijital Hastane unvanı almaya hak kazandı. 

Sungurlu Devlet Hastanesi ‘dijital hastane’ unvanı aldı

Sungurlu Devlet Hastanesi 7 Ağustos 2019 tarihinde HIMSS Avrupa ve Medipol Üniversitesi iş birliğiyle yapılan, yerinde gözlem ve değerlendirme sonucunda, Dijital Hastane unvanı almaya hak kazandı. 

02 Ekim 2019 Çarşamba 15:14
Sungurlu Devlet Hastanesi ‘dijital hastane’ unvanı aldı

Başhekim Uzm.Dr. Fatma Özak Batıbay, “Dijital hastane olma sürecinde hastane bilgi yönetim sistemlerinin kullanımı, tıbbi hataları ve sağlık masraflarını azaltma, ayrıca personel ve ekipman verimliliğini ile veri kalitesini artırma, iş akışlarını düzenleme, hastane yönetimsel süreçlerini destekleme ve farklı paydaşlar için gerekli raporların hazırlanması amaçlanmaktadır” dedi. 
Hasta güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması konusunda önlemleri kapsayan bu sistem, kağıt ve röntgen filmi kullanımını azaltarak maliyetleri asgari seviyeye indiren, sağlık kayıtlarının güvenilir bir şekilde tutulması, saklanması ve rapor edilmesine olanak sağlamaktadır diyen Batıbay, “Sağlık alanında hız, güven ve tasarruf devrimi niteliğini taşıyan dijital hastane çalışmalarına bir süre önce başlayan Sungurlu Devlet Hastanesi HIMSS 6 belgesinin alınması için gereken şartları karşılayarak belgeyi almaya hak kazandı” diye konuştu. 


Elektronik Medikal Sağlık Kaydı Adaptasyon Modeli (HIMSS Emram) olarak adlandırılan sistemin hastanemize entegre edilmesinin amacı; teknoloji, hasta güvenliği ve sağlık bakım kalitesini yükseltmektir diyen Batıbay, “Hastanın başvuru sürecinden taburcu sürecine kadar uygulanan tüm sağlık müdahaleleri ve prosedürler, dijital ortamdaki sisteme kayıt edilerek kağıt kullanımı önemli ölçüde azalmaktadır. Hastaların tedavi takibi tamamen dijital ortamda gerçekleştiği için sistem, doktor ve hemşirelerin tedavi sırasında hata yapmalarının önüne geçerek, hasta memnuniyeti ve güvenli tedavi hizmetinin tamamlamasını sağlamaktadır. Sağlık çalışanlarımızla ekip ruhu ile yoğun bir çalışma gayreti ile bu başarıyı elde ettik. Bu başarıyı sağlamamızda bizden desteğini esirgemeyen İl Sağlık Müdürlüğümüz ve hastanemizde görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. 

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