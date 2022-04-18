Sungurlu'dan 8 öğrenci staj için Viyana'ya gitti

Konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, "Sungurlu TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğünün hazırlamış olduğu ve ulusal ajans tarafından desteklenmeye layık bulunan 2021-1-TR01-KA122-VET-000017108 numaralı ve “Kızlarımız Avrupa’da Montessori ve Gelişmiş Otel Uygulamaları Stajında” isimli Erasmus+ Mesleki Eğitim Hareketliliği projesi çerçevesinde 08-28 Mayıs 2022 tarihleri arasında 4 yiyecek içecek hizmetleri öğrencisi+1 refakatçi- Gelişmiş otel uygulamaları, 4 Çocuk gelişimi ve Eğitimi öğrencisi+1 refakatçi- Montessori eğitimi için Avusturya-Viyana’ya giderek staj larını yapacaklar" denildi.

Viyana’ya gidecek olan ekip hareket öncesi İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetçi ve Okul Müdürü Mine Çetin ile birlikte İlçe Kaymakamı Fatih Görmüş’ü ziyaret ederek, proje konusunda bilgi verdiler.