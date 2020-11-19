Sungurlu'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 7. kilometresinde meydana geldi. Sungurlu'dan Ankara istikametine seyir halinde olan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 BFK 860 plakalı hafif ticari araç, aynı istikamette seyir halinde olan pancar yüklü kamyona arkadan çarptı. Aynı istikamette seyir halinde olan Erkan G. idaresindeki 34 NR 3809 plakalı araç ise kazaya karışan hafif ticari araca çarptı. Meydana gelen zincirleme trafik kazasında araçlar hurdaya dönerken, kazada Aykut Alp Arslan (28), Erkan G. (36), Kubilay A. (23) ve İdris A. (40) yaralandı. Kazayı gören sürücülerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Kazada yaralananlara ilk müdahaleleri olay yerinde yapılırken, yaralılar Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 28 yaşındaki Aykut Alp Arslan yapılan tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yol uzun süre trafiğe kapandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.