Sungurlu'da zabıta ekipleri fırınları denetledi
Sungurlu Belediyesi zabıta müdürlüğü ekipleri fırınları denetledi.
Sungurlu 14.04.2022, 00:36 14.04.2022, 01:41
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Zabıta ekipleri, şehir merkezinde faaliyetlerini sürdüren fırınları denetleyerek, fırınlarda yaptıkları incelemelerde, gramaj, un ve katkı maddelerinin yanı sıra hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol ettiler.
Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, ekiplerin denetimlerde hijyen şartları, fırın çalışanlarının kılık kıyafeti, iş yeri temizliği ve üretim araçlarının temizliğini incelediklerini söyledi.
Vatandaşların sağlığı için rutin denetimlerin aralıksız devam ettiğini kaydeden Başkan Şahiner, “Belediye olarak halkımızın sağlığını önemsiyoruz. Vatandaşların güvenilir ve sağlıklı ürünler tüketebilmesi için denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.
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