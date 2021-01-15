Son Dakika

Sungurlu'da yılın ilk karı yağdı

Çorum'un Sungurlu ilçesi'nde yılın ilk karı yağdı. Bugün sabah saatlerinde başlayan ve aralıksız devam eden kar yağışıyla birlikte ilçe merkezi ve yüksek kesimler beyaza büründü. 

Sungurlu 15.01.2021, 19:50
14
Sungurlu'da yılın ilk karı yağdı

Sungurlu'da dün gece başlayan ve aralıksız devam eden yağmur, yerini kar yağışına bıraktı. Yoğun kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler beyaza bürünürken, ilçe merkezinde cadde üzerlerinde park etmiş araçların üzeri de karla kaplandı. 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
parçalı bulutlu
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Namaz Vakti 15 Ocak 2021
İmsak 06:25
Güneş 07:55
Öğle 12:55
İkindi 15:22
Akşam 17:44
Yatsı 19:08

Gelişmelerden Haberdar Olun

@