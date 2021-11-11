Sungurlu'da yanan ormanlık alan tekrar yeşeriyor
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen "Geleceğe Nefes" kampanyası kapsamında saat 11.11’de Sungurlu’da fidanlar toprakla buluşturuldu.
Sungurlu 11.11.2021, 18:42
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Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş, Kaymakam Refiki Mücahit Aydoğdu, Belediye Başkan yardımcısı Mükremin Dağaşan, daire amirleri ve vatandaşların katılımıyla Ekmekçi Köyü’nde yanan ormanlık alanda ağaçlandırma etkinliği düzenlendi.
Kaymakam Fatih Görmüş, 11 Kasım Ağaçlandırma Seferberliği kapsamında Geleceğe Nefes olmanın heyecanını yaşadıklarını söyleyerek, Ekmekçi Köyü’nde yanan ormanlık alana toplamda 70 bin fidan dikileceğini ifade etti.
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