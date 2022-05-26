Sungurlu'da vektörel mücadeleye hız verildi

Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, çevre ve halk sağlığının korunması için parklarda ve piknik alanlarında kene ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması yapıldı. Vatandaşları bu alanlarda 1-2 gün ağaç ve çimlere temas etmemeleri konusunda uyardı.

Geçen yıla oranla daha sık ilaçlama yaptıklarını belirten Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, ilaçlama çalışmalarını en güzel şekilde yapmak ve en iyi sonucu alabilmek için Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerinin gece-gündüz demeden çalıştığını ifade etti.

Sungurlu’da sinek ve benzeri uçucularla mücadeleye aralıksız devam ettirdiklerini kaydeden Başkan Şahiner, tüm mahalleler, çöp konteynerlar, parklar, mandıra ve ahırlarda gerçekleştirilen ilaçlama hizmetlerinde çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyen ilaç kullanıldığını sözlerine ekledi.