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Sungurlu'da vatandaşlara seccade dağıtıldı

Sungurlu Belediyesi, kılınan Cuma namazı öncesinde cami, okul ve şehir stadyumu girişinde vatandaşlara ücretsiz seccade dağıttı. 

Sungurlu 12.06.2020, 15:32
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Sungurlu'da vatandaşlara seccade dağıtıldı

Namaz kılınmaya izin verilen tüm alanlarda seccade dağıtılırken, hiçbir vatandaşın mağdur edilmediği belirtildi. Sungurlu Belediyesinin anlamlı desteği üzerine vatandaşlar Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner ve çalışanlarına teşekkür etti. 

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