Sungurlu'da vatandaşlara seccade dağıtıldı

Namaz kılınmaya izin verilen tüm alanlarda seccade dağıtılırken, hiçbir vatandaşın mağdur edilmediği belirtildi. Sungurlu Belediyesinin anlamlı desteği üzerine vatandaşlar Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner ve çalışanlarına teşekkür etti.