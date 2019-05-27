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Sungurlu'da taşımalı eğitim araçları denetlendi

Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü denetleme komisyon üyeleri ilçe merkezinden köylere öğrenci taşıyan servis araçlarını denetlediler. 

Sungurlu'da taşımalı eğitim araçları denetlendi

Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü denetleme komisyon üyeleri ilçe merkezinden köylere öğrenci taşıyan servis araçlarını denetlediler. 

27 Mayıs 2019 Pazartesi 15:15
Sungurlu'da taşımalı eğitim araçları denetlendi

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü denetleme komisyon üyeleri şehir merkezinden köylere öğrenci taşıyan servisleri farklı günlerde farklı güzergahlarda denetim yaptılar. Okullara taşıma yapan öğrenci servislerine yönelik yapılan denetimlerde servis araçlarında bulunması gereken işaret ve ilk yardım malzemeleri, emniyet kemerleri, araç muayene ve ruhsatları ile servis aracı içindeki oturma düzeni kontrol edildi. 
Öğrencilerin, güvenle okullarına gidip gelmeleri için her türlü tedbiri aldıklarını ifade eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit “Araçlarda sürücülerin yönetmeliklerde belirtilen şartlarda taşıma yapıp yapmadıklarını kontrol ettik, öğrencilerin güvenli ve emniyet içerisinde taşınmaları konusuna hassasiyet gösteriyoruz. Taşımalı Komisyon Başkanı Şube Müdürü Yalçın Akkaya’ ya, komisyon üyelerine ve taşımalı eğitim bölüm personeline teşekkür ederim” dedi. 

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