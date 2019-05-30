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Sungurlu'da "Sıfır Atık Projesi" çalışmaları

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında ilçe genelinde okul ve kurumlar tarafından belirlenen odak kişilere yönelik Sıfır Atık Yönetimi Sistemi ve Sıfır Atık Bilgi Sistemi konusunda bilgilendirme toplantısı yapıldı. 

Sungurlu'da "Sıfır Atık Projesi" çalışmaları

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında ilçe genelinde okul ve kurumlar tarafından belirlenen odak kişilere yönelik Sıfır Atık Yönetimi Sistemi ve Sıfır Atık Bilgi Sistemi konusunda bilgilendirme toplantısı yapıldı. 

30 Mayıs 2019 Perşembe 19:30
Sungurlu'da "Sıfır Atık Projesi" çalışmaları

İlçe Milli Eğitim Konferans Salonu'nda başlayan toplantıya, Sıfır Atık Proje yürütücüsü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) Büro Yöneticisi, İş Güvenliği Uzmanı Bahri Güngör, Sıfır Atık Projesi İl Koordinatörü Çevre Mühendisi Erdem Önal anlatıcı olarak katıldılar. Okul ve kurumlardan gelen odak kişilerin, projenin uygulama aşamasında Sıfır Atık Bilgi Sistemi işlemlerinde karşılaştıkları sorunların çözümü, Sıfır Atık Proje İl Koordinatörü Çevre Mühendisi Erdem Önal tarafından internet ortamında uygulamalı olarak anlatıldı. Sıfır Atık Yönetimi Sistemi konusunda Sıfır Atık Proje İl Koordinatörü Çevre Mühendisi Erdem Önal, israfın önlenmesi, atığın azaltılması, atıkların geri dönüşüme ulaştırılması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve hammadde olarak ekonomiye kazandırılması yönünde "Atık Yönetim Sistemi" olarak tanımlanan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında okullarda yapılması gereken iş ve işlemler hakkında bilgiler verdi. 
İSG Büro Yöneticisi, İş Güvenliği Uzmanı Bahri Güngör toplantıda, Sıfır Atık Projesinin etkin bir şekilde yönetimin sağlanması, çalışmaların seri bir şekilde yürütülmesi için atık yönetimi konusunda uygulamaya, öncelikle bireylerin bilinçlendirilmesiyle, katılımın ve desteğin sağlaması, atıkların işyerlerinde sınıflandırılarak ayrı kutularda biriktirilmesi, çöp kovalarının odalardan alınarak koridorların belli yerlerine setler halinde konulması gerektiğini vurguladı. 

(İHA)

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