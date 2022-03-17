Sungurlu'da şehitler günü etkinliği düzenlendi

Denetimli Serbestlik Müdürü Mesut Öztürk ve beraberindekiler Sosyal Güvenlik Kurumu'nda görevli şehit yakını Bayram Kanat’ı ziyaret ederek şehit yakını ile sohbet edip acısı paylaştılar.

Şehitler günü münasebetiyle şehit yakınları ve gaziler derneği ziyaret edildi. Dernek Başkanı Seyfi Keyvanoğlu ile görüşülerek derneğin faaliyet ve çalışmaları hakkında bilgi alındı. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Şehit Yakınları ve Gaziler Derneği arasında “kamuya yararlı bir işte ücretsiz yükümlü çalıştırmaya yönelik” işbirliği protokolü imzalandı. Protokol Denetimli Serbestlik Müdürü Mesut Öztürk ile Seyfi Keyvanoğlu tarafından imzalandı.

Sungurlu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni, Adalet Komisyonu Başkanı Murat Cirit, Denetimli Serbestlik Müdürü Mesut Öztürk ve Sungurlu vaizi Ferruh Tekin tarafından Sungurlu Adliyesinde görevli şehit yakını Hamide Çırakoğlu ziyaret edildi. Yapılan ziyarette şehit yakınının acısı paylaşılırken, Vaiz Ferruh Tekin tarafından şehidin ruhuna dua okundu.