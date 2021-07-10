Sungurlu'da sedef işlemeler görücüye çıktı

Proje sonunda 16 usta öğretici sedef kakma sanatı alanında kendilerini geliştirdi. Eğitim süreci boyunca yapılan el emeği sedef işlemeleri Sungurlu Öğretmenevinde yapılan proje sonu sergisiyle ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Sedef işlemeleri sergi açılışına İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ertuğrul Bostancı, Siyasi Parti Temsilcileri, Milli Eğitim Şube Müdürleri, Daire Amirleri, Oda Başkanları, Okul Müdürleri ve vatandaşlar katıldı.