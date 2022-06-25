Son Dakika

Sungurlu'da ortalama hız ihlal tespit sistemi devreye girdi

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 2021-2030 Karayolları Trafik Güvenliği Strateji Belgesi doğrultusunda, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS), Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kullanılarak, hızdan kaynaklı trafik kazalarını önlemek ve güvenli trafik akışını temin etmek amacıyla, Sungurlu ilçesi D190.02 karayolu üzerinde bulunan, Sungurlu ilçe giriş-çıkış PTS'ler arasında Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından kurulum yapıldığı açıklandı.

Sungurlu 25.06.2022, 00:53
24
Sungurlu'da ortalama hız ihlal tespit sistemi devreye girdi

Konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada "Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi ile hız ihlal denetimlerinde, trafik güvenliği algısının güçlendirilmesi, yakalanma risk duygusunun artırılmasının hedeflendiği, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, hızdan kaynaklı meydana gelen trafik kazalarının azaltılması, minimum insan kaynağı ile en geniş sahanın tüm zaman dilimlerini denetleyen bir sistemdir. Ankara yolu PTS Sungurlu giriş ile Çorum yolu PTS Sungurlu çıkış arası 5.9 km., Çorum yolu PTS Sungurlu giriş ile Ankara yolu PTS Sungurlu çıkış 5.9 km olmak üzere çift yönlü olarak, Ortalama Hız Sisteminin bulunduğu bölgelere, sürücüleri bilgilendirmek amacıyla otomobiller için 82 kilometre, otobüs/kamyonlar için 70 kilometre olup diğer araçlar ise Karayolları Trafik Yönetmeliği 100. maddesinde bertilen hız limitleri, Karayolları 73. Şube Şefliğince trafik işaret ve uyarı levhaları yerleştirilmiştir" denildi.
Açıklamada ayrıca "Çorum-Sungurlu ilçesi D190.02 karayolu üzerinde kurulumu yapılan 'Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi'nin' 21.06.2022 tarihinden itibaren çift yönlü olarak ortalama hız tespitine başlamış olup D190.02 karayolu üzerinde bulunan kavşaklarda ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) üzerinden, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücülere yönelik kırmızı ışık ihlali, seyir halinde cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri takmamak vb. denetimler yapılmaktadır. Trafik güvenliğiniz için lütfen yasal hız sınırlarına uyalım" ifadelerine yer verildi. 
 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
12°
parçalı bulutlu
banner364
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31

Gelişmelerden Haberdar Olun

@