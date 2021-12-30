Sungurlu'da marketlerde 'Fahiş fiyat' denetimi

Konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, “Özellikle son günlerde kamuoyunda büyük tepkilere neden olan fahiş fiyat uygulamaları nedeni ilçemizde faaliyet gösteren marketlerde, ürünlerin fahiş fiyattan satılabilmesinin önüne geçebilmek ve halkımızın mağduriyetini önlemek amacıyla fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdik. Aynı hassasiyeti ilgili kurumların da göstermesini temenni ediyoruz. Halkımızın menfaati için günlük denetimleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.