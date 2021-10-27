Sungurlu'da marketler denetlendi
Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde zabıta ekipleri, marketlerde fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi.
Sungurlu 27.10.2021, 18:58 27.10.2021, 19:00
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Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler zincir marketlerde denetlemelerde bulundu. Denetimlerde marketlerde rafları dolaşarak etiketleri inceleyip fahiş fiyat artışı, gramaj eksikliği ve etiket denetimi yapan ekipler, yaptıkları denetimlerde ayrıca esnafların ruhsat belgelerini ve satılan ürünlerin sağlık acısından uygunluğunu kontrol ettiler.
Belediye zabıta ekipleri, vatandaşların korunması hakkındaki kanun kapsamında ilçede faaliyet gösteren yerel ve ulusal zincir marketlerde vatandaşların zarar görmemesi için denetimlerini aralıksız sürdüreceğini belirttiler.
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