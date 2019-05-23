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Sungurlu'da maker eğitmen eğitimi başladı

Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan, 2019 yılı teknik destek programı kapsamında Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın (OKA) desteklediği ‘Maker Eğitmen Eğitimi’ ilçedeki okullarda görev yapan çeşitli branşlardaki 34 öğretmenin katılımıyla başladı.

Sungurlu'da maker eğitmen eğitimi başladı

Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan, 2019 yılı teknik destek programı kapsamında Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın (OKA) desteklediği ‘Maker Eğitmen Eğitimi’ ilçedeki okullarda görev yapan çeşitli branşlardaki 34 öğretmenin katılımıyla başladı.

23 Mayıs 2019 Perşembe 00:24
Sungurlu'da maker eğitmen eğitimi başladı

Doç. Dr. Muzaffer Özdemir tarafından verilecek eğitimlerde teknoloji kullanımı, yapay zeka, Endüstri 4.0 ve geleceğin meslekleri konularında bilgi vermesi ile başlayan eğitim; arduino ile elektronik tasarım, robotik uygulama, proje tasarlama, scratch, 3D Print teknolojisi gibi konularda uygulamalı çalışmalarla devam edecek.

Eğitimin açılışında konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit, “Maker Eğitmen Eğitimi, Bakanlığımızın 2023 Vizyon Belgesine uygun adımların hayata geçirilmesi için yaptığımız çalışmalardan biridir. Maker eğitimini, ilçemizde teknoloji temelli eğitim süreçlerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlamak için önemli bir başlangıç olarak değerlendiriyoruz. Eğitim sonunda öğretmenlerimiz, bilişim teknolojileri ile öğrencilere üretim becerileri kazandırmak amacıyla çeşitli projeler üretebileceklerdir. Ayrıca bu eğitim, ilçemizde yaygınlaştırmayı planladığımız tasarım becerileri atölyelerinde öğretmenlerimizin uygulayacakları çalışmalara ışık tutacaktır. Dijital çağa ayak uydurmak, öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerine katkı sunmak, maker kültürünü okul ve ilçe bazında yaygınlaştırmak amacıyla etkin çalışmalar yürütmeye devam edeceğiz. Eğitime katılan tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi. (İHA)

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