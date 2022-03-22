Sungurlu'da laktasyon polikliniği hizmete açıldı
Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde, devlet hastanesi bünyesinde oluşturulan doğum sonrası laktasyon (emzirme) polikliniği hizmet vermeye başladı.
Sungurlu 22.03.2022, 19:31
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Devlet Hastanesi'nden konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, Hastanede görev yapan ebe Sevcan Atuçuranoğlu tarafından doğum sonrası annelere eğitim verildiği hatırlatılarak "Herhangi bir nedenle emzirilemeyen bebekler için mutlaka sorun odaklı doğru yaklaşımda bulunmak, bebeğin sonraki aşamada emzirilebilmesi ve annenin süt üretiminin sürekliliği açısından çok önemlidir. Probleme yönelik uygun danışmanlık alamayan anne ve bebekler ne yazık ki emzirme süreçlerinde problem yaşayabilmektedir. Emzirme konusunda karşılaşabileceğiniz her türlü problemde hastanemizin laktasyon polikliniğinden hizmet alabilirsiniz” denildi.
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